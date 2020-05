Golf : Christian Ehrhoff eröffnet die Saison beim Golf-Club Moyland

Kreis Kleve Der ehemalige Eishockey-Profi war in Moyland zu Gast. Auch beim Golf-Club Wasserburg Anholt und beim Golf-Club Issum-Niederrhein kann wieder abgeschlagen werden. Es gelten besondere Hygiene-Regeln.

Nun eröffnete er mit dem ehemaligen Eishockey-Profi Christian Ehrhoff offiziell die Saison. Seit einigen Jahren ist der 37-Jährige Botschafter der Hermann-van-Veen-Stiftung, die eng mit dem Golfverein verbunden ist. Der Krefelder Ehrhoff beendete 2018 seine sportliche Karriere, deren Höhepunkt das Olympia-Silber in Pyeonchang (Südkorea) war. „Ich kenne kaum eine Golf-Anlage in der Region, die ein so weitläufiges und saftiges Grün bietet“, sagt Ehrhoff, der von 2003 bis 2016 in den Eishockey-Ligen Nordamerikas aktiv war.

Auch beim Golf Club Wasserburg Anholt fliegen bereits wieder weiße Bälle umher. „Wir waren vorbereitet und hatten unser Hygienekonzept mit der Stadt Isselburg bereits abgestimmt. Die hat dann ganz unkompliziert und sehr schnell das Okay gegeben“, sagt Frank Rentmeister, Vize-Präsident des Clubs. So habe der Verein etwa ein Zutrittskonzept sowie ein Startzeiten-Management erstellt. Per Telefon sowie über die Internet-Präsenz können Startzeiten gebucht werden. Nur dann sei der Zutritt zur Anlage gestattet. Während das Clubhaus mitsamt Gastronomie in Moyland bereits wieder geöffnet hat, arbeite man in Anholt noch an dem erforderlichen Hygiene-Konzept, so der Verein.