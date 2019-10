Jugendfussball : U 15 will gegen Hamborn nachlegen

C-Junioren-Niederrheinliga: 1. FC Kleve - Sportfreunde Hamborn (Samstag, 15 Uhr).

Einen ausgezeichneten Start in die Niederrheinliga hat die U15 des 1.FC Kleve in den letzten Wochen hingelegt. Die Mannschaft von Markus Verkühlen und Daniel Lehnert hat nach vier Partien sieben Punkte auf der Habenseite und belegt damit den sechsten Tabellenplatz. Am Samstag ist nun die Vertretung der SF Hamborn zu Gast am Bresserberg.

Besonders stark traten die Klever bisher in Sachen Defensivarbeit auf, nur der KFC Uerdingen und Schwarz-Weiß Essen kassierten weniger Gegentore. In der letzten Partie in Rhede hatten die Rot-Blauen in Halbzeit eins aber Glück, nicht in Rückstand zu geraten, ehe in Durchgang zwei eine klare Leistungssteigerung erfolgte. Daran will die U15 auch gegen Hamborn anknüpfen. Die Gäste sind eher durchwachsen gestartet und gewannen nur beim SV Straelen, jedoch verloren die Sportfreunde die anderen Partien recht unglücklich und wollen jetzt in Kleve endlich wieder punkten. „Hamborn ist ein starker Gegner, der mehr Qualität hat, als es die Tabelle zeigt“, warnt das Trainerteam vor den Gästen. Letztes Jahr unterlagen die Klever dem kommenden Gegner noch, seitdem hat die U15 aber eine gute Entwicklung genommen.