Fußball-Niederrheinliga C-Junioren des 1. FC Kleve stoppen den Spitzenreiter

Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben in der Fußball-Nieder­rheinliga ein mächtiges Ausrufezeichen gesetzt. Der Nachwuchs des Fusionsklubs siegte am Samstag in der Nachholpartie gegen den bis dahin in 16 Begegnungen ungeschlagenen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen mit 3:2 (1:1). Das Hinspiel Anfang Oktober hatte die Mannschaft von Trainer Niko Hegemann, die sich durch den Erfolg in der Tabelle auf Rang drei verbesserte, noch mit 0:4 verloren.