Fußball-Niederrheinliga 1. FC Kleve: C-Junioren übertreffen alle Erwartungen

Die C-Junioren des 1. FC Kleve werden auch in der kommenden Spielzeit in der Fußball-Nieder­rheinliga vertreten sein. Weil die Klever Talente die Saison unter der Regie von Coach Niko Hegemann und Co-Trainer Mejsam Shkohi auf Rang vier beendeten, muss der nächste Jahrgang nicht den Umweg über die Relegationsspiele in die höchste Liga auf Verbandsebene eingeschlagen.