Fußball-Niederrheinliga der Jugend 1. FC Kleve gewinnt Kreis-Derby beim SV Straelen

Agon Bajrami (40), der per Elfmeter-Nachschuss kurz vor der Halbzeit die Düsseldorfer Führung erzielte, sorgte dafür, dass es nicht torlos in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel bauten Dennis Etemovski (50.), Mohammed Sadki (66.) und Giuliano Misic (74.) die Führung aus. Gislain Ngesang gelang in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Amir Ernst der Klever Ehrentreffer. „Fortuna Düsseldorf war eine der stärksten Mannschaften, gegen die wir bisher gespielt haben. In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten. Nach der Pause hat der Gegner dann noch stärker gepresst und wir haben die Ordnung verloren. Die Jungs haben alles gegeben, aber der Gegner war zu stark“, sagte der Klever Trainer Detlev Remmers.