Qualifikation zur Niederrheinliga : C-Junioren des 1. FC Kleve sind am Ziel

Der Torhüter der C-Junioren des VfB Speldorf wird den Bresserberg in schlechter Erinnerung behalten. Der 1. FC Kleve machte das Dutzend voll. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

Kreis Kleve Die Mannschaft um Trainer Niko Hegemann hat mit einem Schützenfest den Aufstieg in die Fußball-Niederrheinliga perfekt gemacht. Beim 12:1 gegen den VfB Speldorf trug sich Mika van Lipzig sieben Mal in die Torschützenliste ein.

Seit Samstag steht fest: In der C-Junioren-Niederrheinliga gehen zwei Teams aus dem Fußballkreis Kleve/Geldern an den Start. Die U15-Mannschaften des 1. FC Kleve und des SV Straelen qualifizierten sich jeweils mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel.

Der von Niko Hegemann trainierte Nachwuchs des 1. FC Kleve feierte beim 12:1 (6:0) über den VfB Speldorf ein regelrechtes Schützenfest und ließ sich nicht mehr von Tabellenplatz eins verdrängen. „Die Jungs haben von Anfang an gezeigt, dass sie nichts anbrennen lassen wollen. Wir sind absolut verdient aufgestiegen und freuen uns auf die Saison“, sagte Hegemann. Ein Speldorfer Eigentor in der achten Minute eröffnete den Torreigen. In der Folge sorgte vor allem der siebenfache Torschütze Mika van Lipzig (20., 25., 32., 49., 57., 69., 70.) vor dem gegnerischen Tor für Furore. Die übrigen Klever Treffer erzielten Mats Ernst (13.), Ilyas Miri (22., 62.) und Jannes Wels (41.).

Bei den C-Junioren des SV Straelen ging es wesentlich umkämpfter zu. Das Team von Yannik Nawrocki sicherte sich das Ticket für die Niederrheinliga mit einem 2:1 (1:1)-Heimsieg über den VfB Bottrop. Nach acht Minuten überwand Straelens Nellio Fröse Bottrops Keeper Said Sahiti. Vier Minuten später kamen die Gäste durch einen Distanzschuss zum Ausgleich. Den Straelener Siegtreffer markierte Ahmad Walizada (60.) per Foulelfmeter. „Uns hat es nicht gutgetan, dass wir so früh das 1:0 geschossen haben“, befand Nawrocki. „In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr kampfbetont. Über 70 Minuten geht der Sieg in Ordnung. Wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben“, sagte der Straelener Trainer.

Die Straelener B-Junioren müssen sich nach einer 1:3 (1:0)-Niederlage beim SSV Bergisch Born mit einem weiteren Jahr in der Leistungsklasse begnügen. Phil Hardelauf (30.) brachte den SV Straelen zunächst in Führung, doch die Gastgeber drehten in Durchgang zwei mit drei Treffern (49., 54., 72.) das Spiel. „In der zweiten Halbzeit haben Teamgeist und Geschlossenheit absolut gefehlt“, sagte Coach Lars Allofs.