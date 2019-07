Jugendfußball : „Bunt, tolerant und optimistisch“

Kleve-Materborn Siegfried Materborns Jugendvorstand: Inhalte und Aussichten.

Ingrid Hendricks Es nehmen 15 Jugend- und zwei Mädchenmannschaften am Spielbetrieb teil. Die A, B und D-Jugend spielen in der Leistungsklasse. Die C-Jugend musste leider wegen des großen Spieleraderlasses in die Kreisklasse absteigen. Wir haben 350 Spieler/innen in den Teams und sind damit zumindest im Nordkreis die größte Jugendabteilung. 41 Trainer sorgen für eine reibungslosen Ablauf“.