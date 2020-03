Fußball : Guido Winkmann: „Jetzt konsequent zu sein, das hilft“

Info

Debüt Guido Winkmann pfiff am 16. August 2008 sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga. Es war die Partie Energie Cottbus gegen TSG 1899 Hoffenheim.

Einsätze Der 46-Jährige hat bislang 143 Partien in der Bundesliga und 115 Begegnungen in der Zweiten Liga geleitet. Hinzu kommen 45 Partien in der Dritten Liga und 30 im DFB-Pokal.