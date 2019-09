Fußball : Brisante Nachholpartie zwischen DJK und SGE

Concordia Goch (grünes Trikot), hier gegen DJK Labbeck/Uedemerbruch, spielt am Donnerstag in Kranenburg. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1: Zwei Nachholspieler

DJK Appeldorn - SGE Bedburg-Hau II (Mi., 20 Uhr). Das am Sonntag auf Grund einer Verletzung des Schiedsrichters beim Stand von 3:2 für die Hausherren in der Halbzeit abgebrochene Match wird am Mittwochabend, 20 Uhr, nachgeholt. Dabei will die DJK um Trainer Werner Kelputt an die gezeigte Leistung anknüpfen und hofft wieder auf Tore des Torjägers Yannick Neinhuis, der die drei Tore erzielte.