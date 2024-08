Rückkehr als Sport-Sponsor Die Brauerei Diebels ist wieder Fußballfreund

Brauerei-Diebels-Fairplay-Pokal Ab sofort gibt’s eine Belohnung für gutes Benehmen auf dem Fußballplatz. Es gilt folgender „Strafenkatalog“: Zwei Strafpunkte für die jeweils fünfte Gelbe Karte, bei Roten Karten gibt’s drei Strafpunkte pro Spiel, das der „Sünder“ verpasst. Auch Spielabbrüche und Ordnungsgelder sorgen für eine schlechte Platzierung in der Gesamtwertung. Die Trophäe wird nur bei den Männern vergeben, und zwar in der Kreisliga A sowie den beiden Gruppen der Kreisliga B. Wer in der Winterpause die Nase vorn hat, kann schon einmal 50 Liter Altbier für die Weihnachtsfeier einplanen. Die Gesamtsieger werden von der Diebels-Brauerei nach der Saison zu einer großen Party nach Issum eingeladen. Die Einladung richtet sich außerdem an alle Schiedsrichter, die in den genannten Ligen im Einsatz sind. Um die Statistik kümmern sich die jeweiligen Staffelleiter: Holger Tripp (Kreisliga A), Gilbert Wehmen (Kreisliga B, Gruppe 1) und Ralf Rösen (Kreisliga B, Gruppe 2).