Brauerei-Diebels-Kreispokal Gocher Torjäger Anes Tiganj erzielt den Premierentreffer – am Ende steht’s 8:0

Anes Tiganj zählte zu den großen Pechvögeln der abgelaufenen Saison in der Fußball-Bezirksliga. Im ersten Seniorenjahr hatte der inzwischen 19-jährige Angreifer von Viktoria Goch mit 14 Treffern nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Doch dann bremste ein Kreuzbandriss den jungen Mann bereits am zweiten Spieltag aus. Jetzt ist der Torjäger wieder da. Mit der Partie SG Keeken/Schanz gegen Viktoria Goch wurde der Brauerei-Diebels-Kreispokal am Donnerstagabend eröffnet. Das Premierentor geht auf das Konto von Anes Tiganj, der in der erwartet einseitigen Partie den Reigen eröffnete. Beim standesgemäßen 8:0 (5:0)-Erfolg der Viktoria steuerte der torgefährliche Teenager in der 39. Minute den fünften Gästetreffer frei – nach 54 Minuten hatte er Feierabend.