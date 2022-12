Fußball-Oberliga 1. FC Kleve blamiert sich gegen VfB Hilden

„Wir wussten vorher, dass der VfB Hilden ein richtig starker Gegner ist, gegen den es auf die Intensität und den Willen ankommt. Wenn wir dann so auftreten wie wir heute, haben wir überhaupt nichts verdient. Dann haben wir keine Chance – nicht in der Oberliga, aber auch in keiner anderen Liga“, sagte Akpinar. Die bittere 0:7-Pleite wird beim Training am Dienstagabend aufgearbeitet. Da dürfte der Gesprächsbedarf wohl groß sein.