Fußball : Viktoria Goch will zuhause nachlegen

Viktoria Goch will zuhause nachlegen

Goch Der Fußball-Bezirksligist trifft am Sonntag auf den abstiegsgefährdeten SV Walbeck. Daniel Vogel ist zurück im Team.

Der Pflichtspielauftakt der Gocher Viktoria unter Neu-Trainer Daniel Beine darf mit einer Bilanz von vier Punkten bei 4:0-Toren aus zwei schweren Auswärtsspielen getrost als äußerst gelungen bezeichnet werden. Mit der Partie gegen den SV Walbeck am Sonntag um 15 Uhr und dem folgenden Nachholspiel gegen den TSV Weeze am Mittwoch geht es nun in ein Heimspiel-Doppelpack gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. „Da wollen wir unseren starken Auftakt jetzt auch vergolden“, gibt Übungsleiter Daniel Beine die Zielsetzung für die beiden Spiele aus, die eine große Chance bieten sich entscheidend im engen Bezirksligapulk nach oben abzusetzen und das Polster auf die gefährdeten Ränge weiter auszubauen.