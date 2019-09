Fußball : Bezirksliga: Jacobs und Ercan erlösen die Gocher Viktoria

Ein Finish, wie es spannender nicht sein könnte, lieferte Viktoria Goch ab.

Zu Gast beim SV Walbeck gewann das Team von Coach Jan Kilkens zwar mit 2:1, erzielte aber beide Tore in der Nachspielzeit. „Wir hatten auch noch das Pokalspiel gegen den TVD Velbert in den Knochen“, sagte Kilkens. Seine Elf kam gut in die Partie und hatte den Gegner in Hälfte eins im Griff. Die Offensivabteilung um Beine, Lukas Jacobs und Besar Amzai blieb aber, auch aufgrund zweier Aluminium-Treffer von Jacobs, torlos. Da auch Schlussmann Job Ten Barge wenig zu tun hatte, ging es mit einem 0:0 in die Pause. Ein Nackenschlag ereilte die Viktoria aber nur 60 Sekunden nach Wiederanpfiff. Phonyong sorgte auf Walbecker Seiten für das umjubelte 1:0 (47. Minute).