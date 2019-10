Fußball-Bezirksliga : Viktoria macht halbes Dutzend voll

Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: Viktoria Goch - SV Schwafheim 6:2 (3:0). Mit einem wahren Schützenfest hat die Gocher Viktoria nach dem Auswärtssieg in Twisteden daheim gegen den SV Schwafheim nachgelegt.

Gleich in der dritten Spielminute legten die Hausherren los. Eine sehenswerte Kombination über Malik Bongers und Marius Alt vollendete Atila Ercan zur frühen Führung. Beim Treffer zum 2:0 ging der Assist dann an den Gäste-Keeper Julian Berk, der wahrlich keinen guten Tag erwischte. Er schob den Ball Marius Alt direkt in die Füße, der nur noch ins verwaiste Gehäuse schieben musste (23.). Beim Tor zum 3:0-Pausenstand tunnelte Leon Buttgereit aus halblinker Position den unglücklichen Gäste-Schlussmann (44.). Sein Viktoria-Pendant Job ten Barge wurde von den in Durchgang Eins chancenlosen Gästen erst nach der Pause erstmals geprüft. Zunächst entschärfte er mit Bravour einen Freistoß von Fabian Weigl (50.), musste sich eine Minute später dann jedoch nach einem Eckball selbigem geschlagen geben (51.). Die Viktoria antwortete aber flugs durch Marius Alt, der nach langem Ball von Klaas Gerlitzki das zu zögerliche Herauskommen des Gäste-Keepers bestrafte (58.). Nochmals verkürzte Schwafheim zwar durch Lars Dickmann auf 2:4 (64.), doch auch dieses Mal konnten die Gocher den Gästen schnell wieder den Wind aus den Segeln nehmen. Bei einer Hereingabe von Gerlitzki faustete Berk am Ball vorbei, so dass der eingewechselte Jonathan Klingbeil zum 5:2 einköpfte (81.). Marius Alt rundete seinen gelungenen Nachmittag noch mit seinem dritten Treffer zum 6:2-Endstand ab (90.+1).