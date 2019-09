Fußball : Viktoria besiegt Aldekerk verdient

Fußball-Bezirksliga: Viktoria Goch - FC Aldekerk 2:0 (1:0). Die Kilkens-Elf präsentiert sich sehr effektiv.

Goch Einen ganz wichtigen Heimsieg holte am Sonntag die Mannschaft von Viktoria Goch. Das Team von Coach Jan Kilkens besiegte vor heimischer Kulisse den FC Aldekerk verdient mit 2:0. Als Manko machte der Trainer aber die ausbaufähige Chancenverwertung seiner Elf aus.Die Anfangsformation baute Kilkens lediglich auf einer Position um, so begann Lukas Ernesti anstelle von Malik Bongers. Goch hatte vor einer Woche noch trotz größerer Spielanteile gegen den TSV Weeze verloren und wollte sich nun gegen Aldekerk um jeden Preis die drei Punkte sichern. Dies war der Kilkens-Elf von Anfang an anzumerken.