Fußball-Bezirksliga : Torwart Bjarne Janßen rettet Remis für Kleves Reserve

Kleve Fußball-Bezirksliga: VfL Repeln - 1. FC Kleve II 1:1 (0:0). „Ein starker Gegner, der sicherlich oben mitspielen wird“ - so lautete die Beschreibung von Lukas Nakielski zum VfL Repelen.

Im zweiten Spielabschnitt übernahmen dann die Hausherren das Kommando. „Repelen hat dann wirklich aufgedreht und seine Qualität auf den Platz gebracht“, sagte Nakielski. Seine Mannschaft konnte sich nun einige Male bei Bjarne Janßen im Tor bedanken. Zwar wurde er von Izzettin Kuci zum 0:1 überwunden, er hielt die Klever danach aber lange mit guten Paraden im Spiel. So kam es dann wie so oft im Fußball: Repelen verpasste es, die Führung auszubauen, ehe der Schiedsrichter in der Schlussphase auf Elfmeter für die Gäste entschied. Sezai Kezer, gegen Veen unter der Woche noch unglücklich im Abschluss, verwandelte zum 1:1-Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb es dann auch bis zum Abpfiff. Nakielskis Fazit fiel nach Abpfiff positiv aus: „Bei einem starken Gegner hätten wir in Führung gehen müssen. Bjarne Janßen ist es zu verdanken, dass wir im Spiel geblieben sind.“