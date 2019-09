Fußball : FC Kleves Reserve unterliegt bei Torfestival

Goch Ein wahres Spektakel gab es für die Zuschauer in Wachtendonk beim Aufeinandertreffen des TSV Wachtendonk-Wankum und der Reserve des 1. FC Kleve zu sehen.

Das Team der Rot-Blauen mit Trainer Lukas Nakielski unterlag dort nach 90 packenden Minuten mit 2:4. Mit dem Tabellenführer hatte Nakielski eine „individuell herausragende Mannschaft“ erwartet. Nach dem 3:1 gegen Tönisberg hatte er drei Änderungen in der Startelf vorgenommen, es rutschten Robert Boßmann, Daniel Herzel und Christian Emmers in die Anfangsformation. Den glücklicheren Start erwischten die Hausherren: Im Anschluss an eine abgefälschte Standardsituation traf Alexander Rasch zum 1:0 (15. Minute). Die Klever schüttelten sich danach kurz, fanden aber wieder gut in die intensive Begegnung. Durch ein „schön herausgespieltes Tor“, so Nakielski, trafen die Gäste noch vor der Pause zum Ausgleich: Sezai Kezer ließ seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung stehen und spielte zu Otman Maeouhat, der mit der Innenseite zum 1:1 vollstreckte (38.).