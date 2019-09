Fußball-Bezirksliga : Kleves Reserve spielt erneut stark auf - Nakielski zufrieden

Kleve Weiter auf der Erfolgsspur befindet sich die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve. Das Team von Coach Lukas Nakielski besiegte am Sonntagnachmittag die Vetretung des VfL Tönisberg mit 3:1.

Damit überholen die Rot-Blauen ihren Gegner und rücken auf den siebten Tabellenplatz vor. Trainer Nakielski hatte die Gäste vorher als starke Mannschaft eingeschätzt, die „auch eine eigene Spielidee haben“. Er hatte seine Elf auf zwei Positionen im Vergleich zur Vorwoche umgestellt: Die routinierten Thomas Karcz und Nils Bruns rückten für Robert Boßmann und Daniel Herzel in die Anfangsformation. Die Gastgeber erwischten auf der heimischen Anlage am Bresserberg den besseren Start und gingen nach nur 120 Sekunden in Führung. Für diese sorgte Fatawu Tchamousou, dem war ein gut gespielter Angriff vorausgegangen. Noch innerhalb der ersten Halbzeit konnte Tönisberg aber ausgleichen, als Niklas Jahny nach einer halben Stunde Bjarne Janßen im Klever Tor überwand.

Folgerichtig ging es in einem Spiel zwischen zwei guten Teams mit 1:1 in die Pause. Nach Wiederanpfiff erwischten die Klever erneut einen Blitzstart. Otman Maeouhat sorgte nach schöner Flanke für das umjubelte 2:1 (48. Minute). In der Folge blieben die Hausherren konzentriert und waren die überlegene Mannschaft. Nach einer Stunde brachte Nakielski mit Herzel und Hogir Adar frische Kräfte und bewies dabei ein gutes Händchen: Nur eine Minute nach seiner Einwechslung traf Adar nämlich zum 3:1 (66.) Bei diesem Spielstand blieb es auch bis zum Ende, entsprechend gut war die Stimmung auf Seiten der Schwanenstädter nach der Partie. „Wir haben verdient gewonnen, die Tagesform war bei uns heute einen Ticken besser“, sagte Nakielski: „Wir haben nahezu alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“. Seine Mannschaft belegt dadurch nun den siebten Platz in der Bezirksliga und kann sich auf das Spiel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum in einer Woche freuen.