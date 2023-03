Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Bernard Alijaj bleibt Coach der SGE Bedburg-Hau II

„Wir freuen uns, dass Bernard Alijaj für eine weitere Saison zugesagt hat. Denn so haben die vielen jungen Spieler im Kader unverändert die Möglichkeit, sich fußballerisch weiterzuentwickeln“, heißt es in einer Mitteilung der SGE. Bernard Alijaj hatte das Team in der vergangenen Saison in die Kreisliga A geführt, wo die Mannschaft schnell alle Zweifel daran beseitigte, dass sie das Ziel Klassenerhalt erreichen würde. Der Neuling hielt wie Mitaufsteiger Viktoria Winnekendonk von Beginn an in der Spitzengruppe mit und steht derzeit auf dem vierten Tabellenplatz.