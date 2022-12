Nach zwei Jahren Zwangspause Der Sylvesterlauf in Pfalzdorf lebt

Der Sylvesterlauf in Pfalzdorf lebt. Und wie. Wenn es überhaupt irgendeines Beweises bedurft hatte, wie viel Leben in der Veranstaltung von Alemannia Pfalzdorf steckt, dann wurde er in den vergangenen Tagen und Wochen eindrucksvoll erbracht. Nach zwei Absagen wegen der Corona-Pandemie, wobei 2020 wenigstens eine virtuelle Auflage angeboten worden war, gibt es aktuell nicht den geringsten Zweifel mehr daran, dass die 33. Auflage der Veranstaltung am letzten Tag dieses Jahres über die Bühne gehen kann. Und all die Sorgen, dass vielleicht nichts mehr so sein würde wie vor der Pandemie, erwiesen sich als grundlos.