Fußball : Beim 1. FC Kleve ist die Luft raus

Tristesse auf der Bank: Coach Umut Akpinar, Co-Trainer Lars van Rens und Torwartcoach Tobias Schulte-Mattler (v.l.) waren „not amused“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist verliert die Heimpartie gegen Germania Ratingen 04/19 mit 0:5. In der ersten Halbzeit spielt der Gastgeber noch gut mit, danach aber lässt er dramatisch nach. Das Team lechzt regelrecht nach dem Saisonende.

Die Negativserie des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve hält an. Das Team von Trainer Umut Akpinar verlor 0:5 (0:0) gegen Germania Ratingen 04/19 – die vierte Niederlage in Serie. Von der Offensivfreude, die das Team bis zum Frühjahr zeigte, ist nicht mehr viel übrig. Die Gründe liegen auf der Hand: Seit Wochen geht es für den 1. FC Kleve nur noch um die Goldene Ananas. Hinzu kommt, dass Leistungsträger an die abstiegsgefährdete Bezirksliga-Mannschaft abgestellt werden.

Seit fünf Wochen hat Akpinar praktisch keine Spieler mehr auf der Ersatzbank, Pausen kann er seinen Schützlingen kaum mehr gönnen. Eine Ausnahmesituation. „Wir wollten hier ein vernünftiges Spiel machen. Und ich kann meiner Mannschaft den Willen auch überhaupt nicht absprechen. In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team, da hatten wir auch einige Chancen. Ein unglückliches Ding macht es uns aber schwer. Und dann fehlte eben die Kraft, das Ding noch zu drehen“, so der Coach.

Info Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve 1. FC Kleve Taner – Bimpeh, Dragovic, Biskup (86. Beeker), Schneider – Forster, Terfloth, Thuyl (46. Haal), Hühner – Klein-Wiele, Duyar (74. Wiens). Germania Ratingen 04/19 Fenzl – Eckhardt, Henrichs (87. Paura), Spillmann, Ari – Demircan (74. Benktib), Ilbay, Potzler (68. Jaouadi), Silberbach (82. Jecksties) – Alexandris (80. Misumi), Lamidi. Tore 0:1 Emre Demircan (46.), 0:2 Erkan Ari (69.), 0:3 Zissis Alexandris (72.), 0:4 Erkan Ari (82.), 0:5 Ali Can Ilbay (90.).

In der Startelf des 1. FC Kleve hatte es mehrere personelle Änderungen im Vergleich zur Vorwoche gegeben. Youngster Diwan Duyar, der zuletzt bereits frühzeitig eingewechselt worden war und einen starken Eindruck hinterlassen hatte, feierte nun sein Startelf-Debüt in der Oberliga. Seine Aufgabe, den verletzungsbedingten Ausfall von Top-Stürmer Danny Rankl vergessen zu machen, füllte der 18-Jährige gegen Ratingen mit viel Fleiß aus. Mike Terfloth kehrte zudem von seiner Gelb-Sperre zurück.

Und tatsächlich machten die Klever von Beginn an einen deutlich besseren Eindruck als beim 0:2 gegen den VfB Hilden. Der Ball lief gleich gut in den Reihen der Klever. Zur ersten Gelegenheit kam Luca Thuyl (17.) nach starker Vorarbeit von Niklas Klein-Wiele. Sein Abschluss aus spitzem Winkel verfehlte das Tor nur knapp. Im Gegenzug konnte Ratingens Angreifer Zissis Alexandris (20.) zentral im Strafraum abschließen, sein Versuch landete nur wenige Zentimeter neben dem Tor. Ansonsten aber kam wenig vom Tabellensechsten. Stattdessen schloss Thuyl (28.) gefährlich aus dem Rückraum ab. Niklas Klein-Wiele (31.) hätte nach einer starken Flanke von Maxwell Bimpeh für den Führungstreffer sorgen können, doch aus kurzer Distanz zeigte er Nerven. Gegen Ratingens Angreifer Moses Lamidi (33.), der einst für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga sowie für den Karlsruher SC und den FSV Frankfurt in der zweithöchsten Spielklasse gespielt hatte, rettete Ahmet Taner im letzten Moment. Es entwickelte sich eine durchaus ansehnliche Partie.

Luca Thuyl blieb zur Pause mit muskulären Problemen in der Kabine, für ihn kam Tim Haal in die Partie. Nach dem Seitenwechsel aber schienen die Gäste torhungriger zu sein. Schon nach wenigen Augenblicken bekamen die Ratinger einen Freistoß von der Strafraumkante aus zugesprochen. Emre Demircan (46.) trat an und hob den Ball sehenswert über die Mauer, Ahmet Taner war chancenlos. Wenig später stand der FC-Keeper dann selbst im Fokus. Der Routinier hatte den Ball außerhalb des Strafraums in die Hände genommen, der Schiedsrichter entschied auf Gelbe Karte und Freistoß aus 20 Metern. Nun trat Alexandris (55.) an, dessen Schuss übers Tor flog.

Nach 69 Minuten machte die Germania dann aber alles klar. Erkan Ari wurde zentral im Strafraum bedient. Er zögerte nicht lange und schloss unhaltbar zum 2:0 ab. Die Klever wirkten nun desillusioniert – und standen defensiv erneut schwach, als Zissis Alexandris (71.) aus wenigen Metern Entfernung Maß nehmen durfte. Mit einem flachen Abschluss gab er sich keine Blöße. So war die Partie vorzeitig entschieden. Einen schnellen Konter verwertete Erkan Ari (82.) zum 4:0.

Der emotionale Tiefpunkt aber folgte noch: Kisolo Deo Biskup musste nach einem Zweikampf, der zum Tor geführt hatte, verletzt vom Platz getragen werden. Mit einer Kopfverletzung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Für ihn kam Felix Beeker in die Partie, der sein Debüt für die erste FC-Mannschaft feierte. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass Ali Can Ilbay (90.) die Führung mit einer Direktabnahme von der linken Seite sogar noch ausbaute. Die Klever erlebten erneut einen gebrauchten Nachmittag.