Fußball : Klever Reserve will Hürde Meerfeld nehmen

Klever Reserve will Hürde Meerfeld nehmen

Fußball-Bezirksliga: 1. FC Kleve II – FC Moers-Meerfeld (Sonntag, 15 Uhr). Die angepeilte 20-Punkte-Marke für die Hinrunde möchte am Sonntag die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve erreichen.

Daheim am Bresserberg empfängt die Elf von Coach Lukas Nakielski den FC Moers-Meerfeld. Personell ist die Lage auf Seiten der Rot-Blauen weiter angespannt.

Dies liegt neben den Ausfällen von Thomas Karcz, Fatawu Tchamousou und Christian Emmers, der sich im Training einen Bänderriss zuzog, auch an der Situation der ersten Mannschaft. Dort muss Trainer Umut Akpinar ebenfalls verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren, zudem sah Kai-Robin Schneider im letzten Spiel die gelb-rote Karte. Somit ist ein vorstellbares Szenario, dass wie zuletzt Sezai Kezer und Dano Evrard mit im Oberliga-Aufgebot vertreten sind. Kezer bot dort am Sonntag eine solide Vorstellung, Evrard wurde für ihn kurz vor Abpfiff eingewechselt. „Dennoch werden wir, unabhängig davon, wie es gegen Meerfeld genau aussehen wird, eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen schicken“, kündigt Nakielski an: „Es geht ausschließlich darum, dass wir konzentriert unser Spiel durchbringen und Zählbares mitnehmen.“