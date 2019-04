Volleyball Hobbyliga : Mission "Fünfter Stern" erfüllt

Bedburg-Hau Volleyball-Hobbyliga: Im Finale gewinnt der SV Bedburg-Hau 3:0 gegen Union Wetten.

Es sollte eine Normalrunde mit anschließenden Play-offs und Play-downs gespielt werden. Durch drei Verletzte geschwächt, ging das Auftaktmatch mit 3:0 an Wetten und sorgte für lange Gesichter im SVB-Lager. Fortan stabilisierte sich die Leistung wieder, die Verletzten kamen wieder ins Training und mit Kyra Hermanns, Nadine Peeters und Katrin Bovet stießen Routiniers zum Team, die perfekt passten. Nach sechs Siegen in Folge qualifizierte Platz Zwei der Normalrunde zum Halbfinale gegen SV Vynen-Marienbaum (3.), das nach zähem Verlauf mit 3:0 an die SVB-Damen ging. Parallel setzte sich SV Union Wetten (1.) gegen den SV Griethausen (4.) mit 3:0 durch, sodass es zum Showdown im Finale zwischen der SVB und Wetten kam.