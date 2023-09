Basketball-Landesliga VfL Merkur Kleve ist weiter ohne ein Erfolgserlebnis

Der TV Goch blieb in der Landesliga dagegen auf Erfolgskurs. Die Mannschaft behielt beim HSV Solingen-Gräfrath deutlich mit 98:63 (45:47) die Oberhand und steht nach dem dritten Sieg im dritten Spiel an der Tabellenspitze. Von Beginn an bestimmten die Gäste vor gut 100 Zuschauern die Partie. Mit einer konsequenten Verteidigung und einer sehr gut funktionierenden Offensive führte der TV Goch nach dem ersten Viertel bereits mit 25:15. Er baute den Vorsprung kontinuierlich aus, weil er im Abschluss sehr konsequent blieb. Die Partie war so schon vor dem letzten Viertel bei einer 77:53-Führung entschieden.