Basketball : VfL Merkur Kleve gelingt ein wichtiger Auswärtssieg

VfL-Trainer Ralf Daute freute sich über den Sieg. Foto: G. Evers

Kleve/Goch Im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga siegt das Team mit 85:66 beim Barmer TV. Der TV Goch verliert in der Oberliga deutlich mit 40:68.

Von Per Feldberg

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der TV Goch am zweiten Spieltag der Relegationsrunde in der Basketball-Oberliga, Gruppe 2. Gegen ETB Essen II gab es eine deutliche 40:68 (16:37)-Heimniederlage.

Dem Gastgeber standen nur sieben Akteure zur Verfügung. Und die Gocher standen von der ersten Minute an neben sich. In der Abwehr fehlte die Zuordnung und im Angriff schien der Korb wie vernagelt. Lediglich 16 Punkte konnten die Gocher in den beiden ersten Vierteln erzielen, der ETB, auch nicht überragend aber immerhin 37. Und auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen auf dem Feld kaum.

Der TV Goch fand überhaupt nicht in die Partie. Der ETB nutzte dies bis zum Ende konsequent aus und gewann am Ende verdient mit 68:40. Entsprechend enttäuscht war der Gocher Kapitän Marc Geurts nach der Partie: „Wir haben als Team weder in der Abwehr noch im Angriff funktioniert und überhaupt nicht in die Partie gefunden.“

TV Goch: Thimm (9), Heim (10), Geurts (13), Strodt (6), Pieger, Sanchez (2), Geck.

Den ersten Sieg in der Relegation um den Klassenerhalt in der Basketball-Landesliga, Gruppe 4, konnten die Basketballer des VfL Merkur Kleve einfahren. Das Team von Spielertrainer Ralf Daute setzte sich bei der zweiten Mannschaft des Barmer TV am Ende deutlich mit 85:66 (40:29) durch. In der Anfangsphase der Partie brauchten die Klever etwas Zeit, um ihren Spielrhythmus zu finden. Doch nach neun Minuten ging der VfL Merkur mit 17:15 zum ersten Mal in der Partie in Führung und sollte diese bis zur Schlusssirene auch nicht mehr abgeben.

Nach dem 20:15 im ersten Viertel blieben die Gäste unbeirrt und setzten ihr Spiel konsequent durch. Dank einer guten Defensive betrug die Klever Führung zur Halbzeit bereits 40:29. Nach dem Seitenwechsel gelang es dem BTV zwar die Partie offener zu gestalten, doch der VfL Merkur blieb souverän und führte vor dem Schlussviertel weiter mit elf Punkten Vorsprung (64:53). In den letzten zehn Minuten versuchte der Gastgeber, noch mehr Druck auf das Klever Aufbauspiel zu machen, doch war damit erfolglos. Das Team zeigte eine souveräne Vorstellung und baute den Vorsprung sogar noch aus.

Spieler des Tages beim VfL war erneut Florian Kalkes, der 40 Punkte zum Sieg beisteuerte. „Gegen einen direkten Rivalen im Kampf um den Klassenerhalt war das ein ganz wichtiger Sieg“, sagte Ralf Daute nach dem Auswärtscoup.