Basketball : Aufsteiger TV Goch gelingt ein Start nach Maß

Goch/Kleve Der Oberligist siegt nach fast 18 Monaten Pause beim SC Bayer Uerdingen mit 88:78. Landesligist VfL Merkur verliert das Heimspiel gegen den TuS Rheinberg mit 44:88.

Vor rund 300 lautstarken Zuschauern, die in der Sporthalle des Krefelder Ricarda-Huch-Gymnasiums für eine beeindruckende Atmosphäre sorgten, behielten die Gäste von Beginn an die Nerven. Der TV Goch ließ sich von der aggressiven Mann-Mann-Verteidigung der Bayer-Akteure nicht aus dem Konzept bringen und führte nach dem ersten Viertel mit 20:14. In der Folge entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, die von zahlreichen taktischen Varianten der beiden Trainer in der Defensive geprägt war. Zur Halbzeit lag der Gast knapp mit 34:30 vorn.