Basketball : Gochs Pokaltraum ausgeträumt

Die Basketballer des Turnverein Goch (in den weiß-roten Trikots) boten dem Regionalligisten aus Köln über weite Strecken der Pokalbegegnung bemerkenswert stark Paroli. Fürs Weitergekommen reichte es dennoch nicht, in der dritten Runde war Schluss. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Im Pokalwettbewerb des Westdeutschen-Basketball-Verbandes unterliegt die Gocher Mannschaft von Übungsleiter Heiner Eling mit 65:69. Und das, obwohl die Gäste der Rhein-Stars aus Köln nicht mit der ersten Garnitur aufliefen.

Für die Landesliga-Basketballer des Turnvereins Goch setzte es in der dritten Runde um den Pokal des Westdeutschen-Basketball-Verbandes das Ausscheiden. Gegen die RheinStars Köln unterlag das Team von Übungsleiter Heiner Eling am Ende knapp mit 65:69 (31:36). Die Gäste, die am Samstagabend mit einem knappen 76:73-Heimerfolg über die Erstvertretung der New Elephants Grevenbroich die Tabellenführung in der ersten Regionalliga verteidigten, schickten jedoch nicht ihre erste Mannschaft in die Weberstadt. Das Team war eine Mischung aus Akteuren der Oberliga-Zweitvertretung und hochveranlagten Jungakteuren aus der Nachwuchs-Bundesliga.

„Ich hatte eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass die Kölner mit der ersten Mannschaft hier antreten, als ich die Spieltermine gesehen habe“, hatte Eling auch Verständnis für die Gäste. Doch diese Entscheidung wäre fast nach hinten losgegangen. Denn vor rund 200 Zuschauern in der Gocher Sporthalle der Gesamtschule Mittelkreis, hielten die Gastgeber aus der Rheinmetropole von Beginn an gut dagegen. Heiner Eling setzte dabei von Anfang an alle Akteure des Kaders ein. „In solchen Spielen können und sollen die jungen Spieler etwas hinzulernen. Dafür eignen sich solche Spiele ausgezeichnet. Unser Fokus liegt vor allem auf der Meisterschaft und hier haben alle die Chance, wichtige Erfahrungen zu sammeln“, kündigte Landesliga-Trainer Heiner Eling seine Personalpolitik für den Abend schon vor dem ersten Sprungball an.

Info So spielte das Aufgebot des TV Goch im Pokal Formation TV Goch Heim (12), Goertz (6), Lührsen (8), Janßen (2), Strodt (12), Albers (11), Rählert (9), Pieger (3), Stettinger (2). Programm Die nächste Begegung der Gocher Landesliga-Herren wartet am kommenden Samstag um 14 Uhr. Dann reist das TV-Aufgebot zum Hülser SV. Aktuell ist Goch Klassenprimus.

Und seine Basketballer meisterten ihre Aufgabe wirklich bemerkenswert gut. Einziges Manko in den gesamten vierzig Spielminuten jedoch war die mangelhafte Trefferquote und die Chancenverwertung. Wären die Weberstädter hier konsequenter gewesen, hätte am Ende gar ein Weiterkommen in die vierte Runde des Pokals herausspringen können. Nach dem ersten Viertel stand es nämlich 14:14-Unentschieden, da auch die Gäste gegen die eng gestaffelte Ball-Raum-Verteidigung der Gocher Gastgeber überraschende Schwächen offenbarten. Und auch das zweite Viertel verlief ausgeglichen, wobei die Kölner ihre Möglichkeiten etwas effizienter ausnutzten und beim Seitenwechsel klar mit 36:31 in Führung gingen. Im dritten Spielabschnitt boten beide Mannschaften dem Publikum weiterhin einen offenen Schlagabtausch, über weitere Strecken gar auf Augenhöhe. Und das, obwohl die Kölner auf dem Papier die deutlich stärkere Mannschaft war.

Der Turnverein kam im Laufe der Begegnung bis auf drei Punkte heran, lag dann aber vor dem Schlussviertel wieder mit 49:54 in Rückstand. Angefeuert von der mitreißenden Kulisse starteten die Eling-Schützlinge voll konzentriert in die letzten zehn Minuten. Fünf Minuten vor Ende der Partie gelang dem TV sogar die 60:59 Führung. Gegen die aggressive Deckung der Gäste gab es in der Folge jedoch unnötige Ballverluste, die der Gast konsequent in eigene Punkte ummünzen konnte. Am Ende brachten die favorisierten Rhein-Stars Köln einen Drei-Punkte-Vorsprung über die Zeit, auch weil den Gastgebern an diesem Abend das Wurfglück fehlte.