Basketball : Der TV Goch stößt das Tor zur Oberliga weit auf

Aufbauspieler Andreas Lührsen (am Ball) steuerte elf Punkte zum Gocher Sieg im Spitzenspiel bei. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch/Kleve Der Landesliga-Spitzenreiter gewinnt das Top-Spiel gegen den Verfolger Bayer Uerdingen II mit 76:65. Auch der VfL Merkur schafft einen deutlichen Erfolg. Frauen-Landesligist SpVgg Kessel kann kein Team stellen und verliert kampflos.

Von Per Feldberg

Spitzenreiter TV Goch hat in der Basketball-Landesliga das Tor zur Oberliga weit aufgestoßen. In der Top-Partie gegen den Tabellenzweiten Bayer 05 Uerdingen II setzte sich das Team von Spielertrainer Heiner Eling in eigener Halle mit 76:65 (41:41) durch. Damit haben die Gocher nun vier Punkte Vorsprung vor Bayer und zudem den direkten Vergleich für sich entschieden. „Das war ein großer Schritt Richtung Aufstieg“, sagte der Coach.