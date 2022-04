Basketball : Der TV Goch siegt mit dem letzten Aufgebot

Goch/Kleve Der Oberligist bezwingt die SG Langenfeld ohne Ersatzspieler mit 78:54 und feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Landesligist VfL Merkur Kleve verliert knapp.

Von Per Feldberg

Ein enorm wichtiger Heimsieg gelang dem TV Goch in der Relegationsrunde um den Klassenerhalt in der Basketball-Oberliga beim 78:54 (37:31) gegen die SG Langenfeld . Die Leistung ist umso höher einzuschätzen, weil die Mannschaft stark ersatzgeschwächt mit nur fünf Akteuren antrat, die durchspielen mussten.

Im ersten Viertel begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Auch in der Anfangsphase des zweiten Spielabschnitts war das der Fall. Erst als der TV Goch auf eine Mann-Mann-Verteidigung umstellte, bekam die Mannschaft um Interimskapitän Johannes Pieger Oberwasser. Sie verschaffte sich bis zur Pause vor allem mit Schnellangriffen eine Sechs-Punkte-Führung.

Nach dem Wechsel blieb der Gastgeber bei seiner kräfteraubenden Taktik in der Defensive. Die Vorentscheidung fiel in den letzten vier Minuten des dritten Viertels. Mit einem 10:0-Lauf setzte sich der TV Goch auf 57:40 ab. Die SG Langenfeld versuchte im Schlussabschnitt mit einer Press-Verteidigung die drohende Niederlage abzuwenden. Doch die Gocher Akteure blieben ruhig und bauten den Vorsprung sogar aus. „Besonders in Halbzeit zwei haben wir sehr souverän agiert. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, wobei Malte Thimm und Julian Geck hervorzuheben sind“, sagte Johannes Pieger.