Basketball-Landesliga TV Goch ist nach klarem Sieg im Top-Spiel neuer Tabellenführer

„In dieser Phase haben wir gefühlt jeden Rebound bekommen“, sagte Routinier Marc Goertz, der sich über die kämpferische Einstellung seiner Mitspieler freute. Mit 26:9 ging der erste Spielabschnitt an die Gocher. In der Folge gestaltete der Barmer TV die Partie zwar auf Augenhöhe, doch fehlte es dem bisherigen Tabellenführer an spielerischen Möglichkeiten, um die Partie noch drehen zu können. Beim Gastgeber wurde nun munter durchgewechselt. Über den Halbzeitstand von 49:30 über eine 67:51-Führung nach dem dritten Viertel bis hin zum Endstand sahen die Zuschauer ein abwechslungsreiches, aber bereits entschiedenes Spiel. „Wir sind überragend in die Partie gekommen und haben den gut spielendenn Gästen keine Chance gelassen“, sagte Goertz.