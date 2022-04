Basketball-Bezirksliga : Meister SpVgg Kessel verzichtet auf den Aufstieg

Georg Kröll: „Es waren fünf schöne Jahre mit dem Team.“ Foto: SVK

Goch Die Damen-Mannschaft macht mit einem 56:44 gegen die BG Lintfort II den Titelgewinn perfekt. Der Wermutstropfen: Trainer Georg Kröll hört auf.

Die Damen-Mannschaft der SpVgg Kessel hat mit einem 56:44 (25:24)-Heimsieg gegen die BG Lintfort II den Titelgewinn in der Basketball-Bezirksliga perfekt gemacht. Auf den Aufstieg in die Landesliga wird der Meister allerdings verzichten, zumal ungeklärt ist, wie es überhaupt weitergeht, weil ein neuer Coach für das erfolgreiche Team gefunden werden muss. Deshalb mischte sich in die Freude über den gewonnenen Titel nach der Partie auch viel Wehmut.

Schließlich war das letzte Heimspiel der Saison auch die letzte Begegnung für Georg Kröll als Trainer der Mannschaft. Nach fünf Jahren als sportlich Verantwortlicher hört der Übungsleiter auf. „Obwohl ich erst nur für ein Jahr hier aushelfen wollte, sind es am Ende fünf geworden. Und es waren schöne Jahre – mit dem Aufstieg in die Landesliga und einer tollen Saison dort“, sagte Kröll beim Blick auf seine Zeit bei der Spielvereinigung.

Auch in dieser kuriosen Saison, die mit acht Mannschaften begonnen hatte, aber nur mit vier Teams beendet wurde, habe er mit der Mannschaft viel Spaß gehabt und am Ende erneut einen Titel gewonnen. Doch nun werde das Privatleben wieder im Vordergrund stehen. „Gegen Lintfort hat mich das Team noch einmal richtig stolz gemacht. Trotz aller Widrigkeiten haben wir uns am Ende verdient durchgesetzt“, so Georg Kröll.

Das letzte Heimspiel hatte es noch einmal in sich. Denn die BG Lintfort II wollte ihre zumindest theoretische Chance, den Titel selbst noch holen zu können, unbedingt nutzen. So überraschten sie das Team des Tabellenführers von Beginn an mit einer sehr körperbetonten Mann-Mann-Verteidigung. Diese Taktik ging allerdings nur bedingt auf. Denn die Spielvereinigung übernahm nach sechs Minuten zum ersten Mal die Führung. Und trotz des Widerstands des Gegners wurde die Partie anschließend nicht mehr aus der Hand gegeben und der Titelgewinn unter Dach und Fach gebracht.