Basketball : Erste Niederlage für Spitzenreiter TV Goch

Kleve/Goch Der Landesligist enttäuscht beim 42:84 in Knittkuhl. „Ich hoffe, dass dies ein Weckruf für das Team war“, sagt Spielertrainer Heiner Eling. Der VfL Merkur Kleve bleibt zu Hause eine Macht. Er bezwingt die SG ART Giants Düsseldorf IV mit 74:56.

In der Basketball-Landesliga musste Tabellenführer TV Goch die erste Saisonniederlage hinnehmen. Und die fiel beim 42:84 (25:40) beim SSV Knittkuhl auch gleich recht happig aus. „Das war ein rabenschwarzer Tag, an dem nicht viel bei uns geklappt hat“, sagte Spielertrainer Heiner Eling, Er versuchte, der Niederlage zumindest einen positiven Aspekt abzugewinnen. „Ich hoffe, dass dies ein Weckruf für das Team im Kampf um den Titel war.“

Die Gocher erwischten einen sehr schwachen Start in die Partie. Und auch in der Folge wurde deutlich, dass der SSV an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft war. Er hatte eine aggressivere Verteidigung und eine deutlich bessere Trefferquote als der TV, der jetzt nur noch mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle anführt.

Der VfL Merkur Kleve bleibt in der Landesliga auf heimischem Parkett eine Macht. Beim 74:56 (37:35) gegen die SG ART Giants Düsseldorf IV schaffte das Team von Trainer Ralf Daute auch im fünften Heimspiel der Saison einen Erfolg. „Das war ein Arbeitssieg. Am Ende haben wir verdient gewonnen, wir waren jedoch nicht so konzentriert wie in den Vorwochen“, sagte Daute. Nur im ersten Viertel (16:14) konnte der Gast die Partie ausgeglichen gestalten. Danach war Merkur immer eine Spur handlungsschneller und sicherte sich den siebten Saisonsieg.