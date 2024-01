Basketball-Landesliga TV Goch bleibt im Rennen um die Meisterschaft

Der kämpferische Einsatz wurde erst mit dem 58:58-Ausgleich vor dem Schlussviertel belohnt. Im letzten Spielabschnitt führte Essen noch einmal mit 76:75. Doch zwei Drei-Punkte-Würfe von Julian Wang, der derzeit Urlaub in Kleve macht, brachten das Daute-Team auf die Siegerstraße. „Das war in spielerischer und kämpferischer Hinsicht unsere beste Leistung in dieser Saison. Ein besonderer Dank geht natürlich an Julian, der während seines Urlaubs bei uns ausgeholfen hat“, sagte Ralf Daute.