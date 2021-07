Basketball : TV Goch startet mit einem neuen Trainer

Marc Goertz (links) wird sich künftig beim Oberligisten TV Goch wieder ganz auf seinen Job auf dem Spielfeld konzentrieren können. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve Michael Langenberg, früher schon einmal beim Basketball-Oberligisten aktiv, ist Nachfolger von Marc Goertz. Warum der Verein zeitweise über einen Rückzug aus der Klasse nachgedacht hat.

Die Basketballer müssen sich noch gedulden, bis sie zum ersten Mal wieder auf Punktejagd gehen können. Den Saison­start plant der Westdeutsche Basketball-Verband für alle Klassen unterhalb der Ersten Regionalliga erst nach Ende der Herbstferien am 25. Oktober. Wenn das klappt, dann wäre die wettkampffreie Zeit für die Basketballer nach dann 18 Monaten endlich vorbei. Eine kleine Überraschung für die hiesigen Vereine gab es bei der Veröffentlichung der Ligen-Einteilung des im Westdeutschen Verband.

Denn sowohl die Oberliga 2 mit dem TV Goch als auch die Landesliga 4 mit dem VfL Merkur Kleve wurden in zwei Staffeln gesplittet. Nach der Gruppenphase werden die Teams aufgrund ihrer Platzierungen in eine Auf- und Abstiegsrunde eingeteilt. Dies trifft nicht für die Bezirksligisten FK Basket Emmerich und VfL Merkur Kleve II zu. Beide Teams spielen in der Gruppe 6, in der neun Mannschaften stehen.

Info Die Einteilung der Basketball-Ligen Oberliga 2, Gruppe A: TuS Maccabi Düsseldorf, SV Alte Freunde Düsseldorf, ART Giants Düsseldorf III, BG Shots Kaarst-Büttgen, SC Bayer 05 Uerdingen, TV Goch, BG Kamp-Lintfort II. Landesliga 4, Gruppe A: VfL Merkur Kleve, BG Kamp-Lintfort III, TuS Rheinberg, Basket Duisburg, BG Duisburg-West, TSV Viktoria Mülheim, Altenessener TV. Bezirksliga 6: TV Lobberich, Willicher TV I, Willicher TV II, TV Breyell, BC St. Tönis, SC Bayer 05 Uerdingen III, VfL Merkur Kleve II, FBK Emmerich, GW Vernum.

Pünktlich zum Meldeschluss am 30. Juni hat es beim TV Goch, der 2020 den Sprung in die Oberliga geschafft hat, eine wichtige Veränderung gegeben. In der kommenden Spielzeit wird das Team von Michael Langenberg trainiert. „Hätten wir für die anstehende Spielzeit keinen Trainer gefunden, dann hätten wir auf das Startrecht in der Oberliga verzichtet“, sagt Marc Goertz.

Michael Langenberg war schon einmal als Spieler und Trainer für den TV Goch aktiv. Foto: ML

Er hatte nach der Meisterschaft in der Landesliga und dem damit verbundenen Sprung in die Oberliga im Frühjahr 2020 als Spielertrainer das Amt von Heiner Ehling übernommen. Marc Goertz freut sich, dass der Verein einen neuen Coach gefunden hat. Schon während der abgesagten vergangenen Spielzeit 2020/2021 war ihm klar geworden, dass er seine ganze Energie lieber nur als Akteur in den Dienst der Mannschaft stellen möchte. „Denn in der Oberliga kann man als Spielertrainer beiden Aufgaben nicht wirklich gerecht werden. Ein Teil bleibt immer auf der Strecke“, sagt er. Außerdem erwartet die Familie Goertz im Januar weiteren Nachwuchs. „Ich hätte es zeitlich auch deshalb gar nicht geschafft, Spielertrainer zu bleiben.“

Deshalb war man sich beim TV Goch einig, dass man den Gang zurück in die Landesliga angetreten hätte, wenn der Verein keinen Trainer gefunden hätte. Doch Ende Juni ergab sich unverhofft eine neue Möglichkeit. Michael Langenberg war in den 80er und 90er Jahren schon als Spieler und Trainer beim TV Goch aktiv gewesen. Den gebürtige Gocher und Inhaber der Trainer-B-Lizenz des Deutschen Basketball-Bundes zog es nach erfolgreich beendetem Diplomsport-Studium beruflich nach Mönchengladbach.Dort war er als Spieler und Trainer bei Klubs in der Umgebung im Einsatz. Er coachte dann auch eine Bonner Damen-Mannschaft in der Regionalliga und den damaligen Damen-Zweitligisten BG Monheim.

Nun zieht es Langenberg, der in der IT-Branche beruflich verankert ist, zurück in seine Heimatstadt. „Als ich dann gehört habe, das beim TV Goch Not am Mann sei, habe ich mir das Team einige Male angesehen und dann beschlossen, die Mannschaft in der kommenden Spielzeit zu coachen“, sagt Langenberg. Die Gruppeneinteilung mit kleinen Staffeln sei aus seiner Sicht verständlich, um in der Pandemie möglichst gut durch die Saison zu kommen.