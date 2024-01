Herber Dämpfer für Basketball-Landesligist Der TV Goch patzt beim Schlusslicht

Dem VfL Merkur Kleve ist in der Basketball-Landesliga ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Die Mannschaft gewann das wichtige Heimspiel gegen das neue Schlusslicht Remscheider SV mit 52:43 (18:24) und vergrößerte den Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz auf fünf Punkte. Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, weil die Vorzeichen nicht so gut standen. Trainer Ralf Daute musste auf den erkrankten Spielmacher Christos Tsironis verzichten. Zudem traf Center Soufian Benyahya wegen des Bahnstreiks nicht rechtzeitig zu Spielbeginn in der Halle ein.