Basketball : „Vielleicht war das ein Weckruf zur rechten Zeit“

Goch Heiner Eling, Spielertrainer des Landesliga-Spitzenreiters TV Goch, spricht im Interview über die Gründe, die zur ersten Niederlage der Saison führten. Er fordert jetzt eine Reaktion von seiner Mannschaft.

Am 13. Spieltag der Basketball-Landesliga hat es den Tabellenführer erwischt. Der TV Goch kassierte die erste Niederlage, die beim 42:84 beim SSV Knittkuhl sehr deutlich ausfiel. Spielertrainer Heiner Eling nennt die Gründe, die dazu führten, die Konsequenzen, die er daraus ziehen wird, und blickt auf das Spiel am Samstag, 14 Uhr, bei der SG ART Giants III voraus.

Eling Wir, und da beziehe ich mich ausdrücklich mit in die Kritik ein, haben uns mal wieder zu sehr auf unser Wurfglück verlassen und auch nicht den richtigen Biss in der Abwehr gezeigt.

Eling Das ist richtig. Trotz der Siege in den vergangenen Wochen habe ich festgestellt, dass wir uns zu sehr auf unsere Distanzschützen verlassen haben und nicht mehr in die Zone gegangen sind – dahin also, wo es halt auch wehtut. Es fehlte auch ein wenig der Wille, bis an die Leistungsgrenze zu gehen und sich zu quälen. Ich hatte das mehrfach angemahnt. Jedoch haben die Siege uns wohl darüber hinwegsehen lassen. Am Sonntag haben wir dafür die Quittung erhalten.