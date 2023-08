Fußball-Landesliga Baran Özcan wieder im Team von Sven Schützek

Ein Akteur, der zuvor mit Sven Schützek schon an der Düffelsmühle in Kalkar zusammengearbeitet hat, ist unter den vier Verstärkungen für das Landesliga-Schlusslicht: Baran Özcan. Der Mann für das offensive Mittelfeld war in der Winterpause der vergangenen Saison von der SV Hö.-Nie. zum SV Scherpenberg gewechselt. Er hatte seinen Schritt damit begründet, dass er sich den Traum erfüllen wollte, noch einmal in der Oberliga zu spielen. Der ging bekanntlich nicht in Erfüllung. Özcan gab am Sonntag in Lintfort auch gleich sein Debüt im Sterkrader Trikot und traf zum zwischenzeitlichen 1:1.