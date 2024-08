Drei Neuzugänge vom Ligakonkurrenten Das ist die Sonsbeck-Connection des 1. FC Kleve

Der 23-jährige wollte nach der vergangenen Saison eigentlich zu einem Regionalligisten nach Bayern wechseln. Da der Transfer aber nicht zustande kam, streckten die Klever ihre Fühler aus. „Als wir hörten, das Yechan auf dem Markt ist, haben wir uns um ihn bemüht“, so Akpinar, der seinen neuen Flügelflitzer noch gut von der 1:5-Niederlage der vergangenen Spielzeit in Sonsbeck in Erinnerung hat. „Er gehört in der Oberliga zu den stärksten auf seiner Position. Er ist sehr flink, dribbelstark, ist torgefährlich und glänzt als Vorlagengeber.“