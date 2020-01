Kreisliga B : B-Liga: Kellen ist Außenseiter gegen Grieth

Kleve Die BV/DJK ist personell so gut wie lange nicht aufgestellt. Zuwachs gab’s von der Reserve des SV Rindern.

Die beiden Fußball-Kreisligen B starten nach der Winterpause mit Nachholspielen in die zweite Saisonhälfte. Während Concordia Goch in der B 2 am Sonntag (15 Uhr) den abwehrstarken Tabellenführer SV Veert empfängt, erwartet Concordia Goch II als Tabellenletzter der B 1 um 13 Uhr den SuS Kalkar. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr treffen die DJK Appeldorn und BV DJK Kellen II aufeinander. Bereits Samstagnachmittag um 16 Uhr kommt es zum Duell der BV/DJK Kellen mit dem Tabellenzweiten SV Grieth.