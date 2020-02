Kreisliga B : Alijaj und Klümpen trainieren die SGE II ab der neuen Saison

Bedburg-Hau Personalwechsel bei der SGE Bedburg-Hau 05: Zur neuen Fußball-Saison wird Bernard Alijaj die Reservemannschaft in der Kreisliga B übernehmen.

(RP) Der 35-Jährige kommt vom SV Rindern, bei dem er als Co-Trainer seit 2016 aktiv ist. Beim Fusionsklub übernimmt Alijaj erstmals eine Position als Chefcoach. Der neue Mann an der Seitenlinie wird dann von Stefan Klümpen (34) unterstützt. Der Offensivmann gehört seit Beginn der laufenden Saison zum Landesliga-Kader der SGE und sammelte bei seinen bisherigen Stationen bereits Erfahrungen als Co-Trainer. Momentan arbeitet Klümpen am Erwerb der Trainer-B-Lizenz. Das Duo löst damit das derzeitige Trainergespann um Stephan Tekaat und Mario Derks ab, das die Mannschaft seit Saisonbeginn 2019/2020 betreut. „Wir haben für die neue Saison ehrgeizige Ziele und möchten so lange wie möglich oben mitspielen. Dabei möchten wir auch unseren vielen jungen Spielern die Möglichkeit bieten, sich fußballerisch weiter zu entwickeln“, erklärt Fabian Wensing, Fußball-Obmann beim Hasselter Fusionsklub.