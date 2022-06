Fußball : B-Juniorinnen des VfR Warbeyen krönen sich selbst mit Kantersieg

Kleve Der Niederrheinligist, der bereits seit einigen Wochen den Meistertitel in der Tasche hat, gewinnt mit 6:1 gegen den Tabellendritten FV Mönchengladbach.

Die U-17-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben die Meisterschaft in der Fußball-Niederrheinliga schon seit Wochen sicher. Nun hat sich das Team von Coach Florian Bahl auch würdig aus der Spielklasse verabschiedet. Mit 6:1 (2:1) setzten sich die Klever Mädchen am heimischen Duvenpoll gegen den Tabellendritten FV Mönchengladbach durch.

Allerdings gingen die Gladbacherinnen mit einem starken Konter bereits nach vier Minuten in Führung. In der Folge drehte der VfR jedoch auf. Top-Talent Yasmeen Al Zurikat (16./21.) drehte die Partie zügig. Lina Willemsen (50.), Rome Helmus (73.) und Kimberly Götte (76.) bauten den Vorsprung aus. Kurz vor Schluss steuerten die Gäste zudem noch ein Eigentor bei. So war der Kantersieg perfekt. Viele weitere Chacnen ließ der VfR sogar noch liegen.