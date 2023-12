Fußball-Niederrheinliga Ärgerliche Punkteteilung für die B-Junioren des 1. FC Kleve

Die B-Junioren des 1. FC Kleve erreichten in der Fußball-Niederrheinliga ein 1:1 (0:0) in der Heimpartie gegen den Tabellenfünften TSV Meerbusch. Unter normalen Umständen wäre das ein Ergebnis, mit dem der Vorletzte in der höchsten Nachwuchsklasse auf Verbandsebene vermutlich ganz gut leben könnte. Doch am Sonntag war das nicht der Fall. Trainer Detlev Remmers monierte, dass dem Ausgleichstreffer der Meerbuscher in der 57. Minute eine klare Abseitsstellung vorausgegangen sei. Zuvor war der Klever Nachwuchs in einer intensiven, kampfbetonten Partie bei einem Konter durch Jonas Eul (43.) in Führung gegangen.