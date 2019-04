Jugendfußball : FC-Nachwuchs: Starker Gegner

Kleve B-Junioren-Niederrheinliga: Unterrath U16 - 1. FC Kleve (heute, 15 Uhr).

Vor einer schweren, aber nicht unlösbaren Aufgabe steht am heutigen Mittwoch die U17 des 1. FC Kleve. Das Team von Coach Lukas Nakielski und Dilek Özden muss im Nachholspiel bei der U16 der SG Unterrath antreten und will Zähler im Kampf um die Relegationsplätze entführen.

Nach zwei Erfolgen vor der Osterpause ging es am letzten Wochenende zum traditionsreichen SC RW Oberhausen. Dort setzte es für die Klever eine 0:3-Niederlage. „Wir haben nicht überragend gespielt, die Abläufe stimmen aber nach wie vor“, blickt Nakielski zurück.

Angesichts des kommenden Spiels erwartet er „einen starken Gegner, bei dem wir nicht in der Rolle des Favoriten sind. Dennoch wollen wir natürlich Punkte mitnehmen.“ Dies ist auch in Anbetracht des Restprogramms nicht unwichtig: die Rot-Blauen treffen mit Wuppertal und Borussia Mönchengladbach noch auf zwei absolute Topteams.

Im Hinspiel setzte es für die B-Jugend bereits nach wenigen Sekunden den ersten Nackenschlag, als man früh in Rückstand geriet und letztlich mit 0:4 verlor. Einen ähnlichen Wirkungstreffer wollen die Klever am Mittwoch vermeiden und ihrerseits Nadelstiche setzen. Personell sieht es dafür gut aus: „Wir müssen keine weiteren Ausfälle hinnehmen“, so Nakielski.