Reitsport : Ausrichter für 2020 gesucht

Kreis Kleve Delegierte erfuhren zahlreiche Neuerungen beim Kreispferdesportverband Kleve.

Sie hielt schon einige Neuerungen parat, die Delegiertenversammlung des Kreispferdesportverbandes Kleve. Die Dachorganisation der ihm angeschlossenen 40 Mitgliedsvereine sucht für die Kreismeisterschaften (KM) in Dressur und Springen im kommenden Jahr einen neuen Ausrichter, da diese am 28./29. September dieses Jahres letztmalig vom RV Lohengrin-Hau ausgerichtet werden. Zudem erläuterte Reiner Kunz aus dem Verbandsvorstand den Delegierten das neue Konzept und die neue Ausschreibung dieser Meisterschaften, die bereits in diesem Jahr greifen. So soll unter anderem die Durchführung vereinfacht und die Meisterschaften nicht mehr für bestimmte Altersklassen gelten, sondern nach Prüfungsklassen ausgerichtet werden, um keine Reiter auszuschließen. Damit werden zugleich mehr Startmöglichkeiten eröffnet. Auch wird künftig auf Finalprüfungen bei dem KM in Dressur und Springen verzichtet.

Wohl ausfallen werden in diesem Jahr die KM der Gespannfahrer, da bislang kein Ausrichter zur Verfügung steht. Was die KM der Voltigierer anbelangt, so werden diese am 11. Mai in Kalkar ausgerichtet und die in der Vielseitigkeit am 20./21. Juli bei der Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter in Rheurdt/Kengen.