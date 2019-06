Fußball : „Aus“ für KSV: Reichswalde und Keppeln steigen ab

Fortuna Keppeln, hier gegen Winnekendonk II, steigt in die Kreisliga C ab. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kevelaer Bezirksliga-Relegation: Kevelaerer SV – SC 08 Radevormwald 1:1 (0:0).

Als in der 58. Minute Ali Eryürük den Führungstreffer für die Gäste aus Radevormwald erzielte, war nach menschlichem Ermessen die Partie gelaufen. Drei Tore hätte der Kevelaerer SV nun noch erzielen müssen, um nach der 0:1-Hinspielniederlage den Klassenerhalt zu sichern. Dass dies gelingen könnte, danach sah es aber nach knapp einer Stunde Spielzeit nicht aus. Doch fünf Minuten später keimte bei den meisten der über 400 Zuschauern noch einmal Hoffnung auf. Viele waren aus dem benachbarten Winnekendonk in der Hoffnung angereist, dass bei einem Erfolg des KSV auch der Viktoria die Option eines Relegationsspiels zum Verbleib in der A-Liga erhalten bleibt. Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Doch Jubeln konnten nur die Gäste, denn der Schuss von Radek Vykydal war so schwach und unplatziert, dass der Gästetorhüter nur wenig Mühe hatte, den Ball zu halten. Man muss es den Kevelaerern hoch anrechnen, dass sie nach dem verschossenen Elfmeter aus der 63. Minute die Köpfe nicht hängen ließen. Als der Ausgleich fiel, schrieb man allerdings schon die 85. Spielminute. Jan Wilbers wurde an der Strafraumgrenze freigespielt und zog trocken ab.