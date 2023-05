Tennis Auftaktsieg für Herren 75 des LTK Moyland

Mit einem 2:4 sind die Herren 65 des TC Kellen in die Tennis-Saison gestartet. Dabei hielt das Team im Vergleich der Ersten Verbandsliga gegen den TV BW Issum lange mit, da Jörg Streuff (6:3, 6:1) und Paul Moll (6:3, 6:2) ihre Einzel gewonnen hatten. Manfred Holtermann (2:6, 1:6) und Ludger Wulle (2:6, 4:6) verloren, sodass es mit einem 2:2 in die Doppel ging. Aber hier gab es für den TC Kellen nichts mehr zu holen. Wulle/Streuff (1:6, 2:6) und Holtermann/Josef Bong (2:6, 4:6) zogen den Kürzeren. „Im zweiten Doppel ging es recht knapp zu, da wäre eventuell mehr drin gewesen“, sagte Mannschaftsführer Josef Bong, der mit seinem Team den Klassenverbleib anstrebt. „Das wird schwer werden, da die Gegner alle gut besetzt sind“, so Bong. Am Dienstag sind die Kellener um 10 Uhr beim TC Grün-Weiß Lennep zu Gast.