Das Auftaktprogramm in der Oberliga Warum die ersten vier Partien für den 1. FC Kleve enorm wichtig werden

Eine Woche später kommt es für den 1. FC Kleve im ersten Heimspiel gegen den FC Büderich dann zum Duell mit dem Vorjahres-Neunten. Der Club aus Meerbusch legte nach schwacher erster Saisonhälfte – nach 15 Spieltagen standen erst acht Punkte zu Buche – eine beeindruckende Rückserie hin und rollte das Feld von hinten auf. Doch am Eisenbrand wurde ähnlich wie in Kleve ein mittelgroßer Umbruch eingeleitet. Während man mit allen Leistungsträgern der Startformation verlängern konnte, mussten zwölf weitere Akteure den FCB verlassen. Dafür wurden sieben neue Spieler an Bord geholt – vornehmlich aber eher Talente sowie bisherige Bezirksliga-Fußballer, die zwar vielversprechende Anlagen mitbringen, ihre Fähigkeiten in der Oberliga aber erst noch unter Beweis stellen müssen. Die Breite geht dem Büdericher Kader also ein wenig abhanden – ein Umstand, den sich der 1. FC Kleve mit seiner tiefer besetzten Bank in dieser Partie zu Nutze machen könnte.