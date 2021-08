Nachwuchsförderung : Auftakt für die Kranenburger Tennis-Ballschule

Kranenburg Bis Ende Oktober können Kinder die Sportart kennenlernen. Der TC Rot-Gelb möchte so auch neue Mitglieder gewinnen. Zuletzt ist die Zahl stark gesunken.

Sportvereine in Nettetal : TV Lobberich will sein Angebot ausweiten

„Wie jeder Verein in der Region hatten wir es mit einem drastischen Mitgliederschwund zu tun. Es war schwer, diesem Trend entgegenzuwirken. Nun wollen wir den Verein endlich wieder ans Laufen kriegen“, sagt Thomas Lungershausen. Bereits im Frühjahr standen die ambitionierten Pläne fest. Doch der Protagonist ist nun nicht mehr der Tennislehrer Eric Borges. Der Mann aus Mülheim an der Ruhr, der selbst in der Regional- und Niederrheinliga als Spieler aufschlug, hatte zahlreiche Stationen als Trainer im Ruhrgebiet hinter sich und war an den unteren Niederrhein gezogen.