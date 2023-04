Fußball-Bezirksliga Verrücktes Aufstiegsrennen geht für Viktoria Goch weiter

Sein Team lag gegen den VfL Repelen bereits nach vier Minuten in Rückstand. Franck Sylla hatte die Gäste mit einem Traumtor per Volley aus 16 Metern Entfernung in Führung gebracht. „Wir haben aber gut reagiert und den Gegner müde gespielt“, so Beine. Der Lohn war der Ausgleich durch Levon Kürkciyan (20.). „Man hat aber schon gesehen, dass die Repelener gut eingestellt sind und auch individuelle Qualitäten haben“, sagte der Gocher Coach.